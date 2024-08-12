صربيا: روسيا قوة نووية ولا يمكن هزيمتها في ساحة المعركة

المصدر: د ب أ

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أكد نائب رئيس وزراء صربيا، ألكسندر فولين، اليوم الاثنين، أن معظم دول الاتحاد الأوروبي وجميع أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) يريدون هزيمة روسيا، بغض النظر عن الخسائر البشرية، لأن السلام لا يهمهم، لكن روسيا قوة نووية، ولا يمكن هزيمتها في ساحة المعركة.

وقال فولين، لوكالة سبوتنيك الروسية للأنباء، "أريد السلام، لكن أغلبية دول الاتحاد الأوروبي وكل أعضاء حلف شمال الأطلسي يريدون هزيمة روسيا، بصرف النظر عن الضحايا التي تتطلبها هذه الهزيمة".

وأضاف فولين "إنهم غير مهتمين بالسلام. لكن من المستحيل هزيمة قوة عالمية نووية، وهذا ينطبق على الولايات المتحدة الأمريكية والصين والاتحاد الروسي، فلماذا إذن تأجيج الصراع مع أكبر قوة نووية في العالم لدفعها لحالة استخدام السلاح النووي؟"، بحسب سبوتنيك.

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