أمريكا تعزز تواجدها العسكري في الشرق الأوسط بنشر غواصة صواريخ موجهة

المصدر: رويترز

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قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اليوم الأحد إن وزير الدفاع لويد أوستن أمر بنشر غواصة صواريخ موجهة في الشرق الأوسط في ظل حالة التوتر التي تشهدها المنطقة واحتمال قيام إيران وحلفائها بشن هجمات على إسرائيل.

وأضافت الوزارة في بيان صدر بعد اتصال هاتفي بين أوستن ونظيره الإسرائيلي يوآف جالانت أن الوزير الأمريكي أمر أيضا بتسريع إرسال حاملة الطائرات إبراهام لينكولن والمجموعة المرافقة لها إلى المنطقة.

وجاء في البيان أن "الوزير أوستن أكد التزام الولايات المتحدة باتخاذ كل خطوة ممكنة للدفاع عن إسرائيل وأشار إلى تعزيز وضع القوة العسكرية الأمريكية وقدراتها في جميع أنحاء الشرق الأوسط في ضوء تصاعد التوتر بالمنطقة".

وكان الجيش الأمريكي قد قال بالفعل إنه سينشر طائرات مقاتلة إضافية وسفنا حربية تابعة للبحرية في الشرق الأوسط مع سعي واشنطن لتعزيز الدفاعات الإسرائيلية.

وتأتي حالة التوتر في المنطقة في أعقاب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في العاصمة الإيرانية طهران في 31 يوليو تموز بالإضافة إلى مقتل القائد العسكري الكبير في جماعة حزب الله اللبنانية فؤاد شكر في غارة على بيروت.

وأثار اغتيال هنية وشكر مخاوف من تحول الصراع في غزة إلى حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط.

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