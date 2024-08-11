استخراج مسجل بيانات الرحلة ومسجل الصوت من الطائرة البرازيلية المنكوبة في التحقيق

المصدر: د ب أ

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أعلن في البرازيل أنه تم "بنجاح بنسبة 100%" انتشال مسجل بيانات الرحلة ومسجل الصوت من طائرة تحطمت في البرازيل، بحسب العميد مارسيلو مورينو، رئيس مركز التحقيق والوقاية من الحوادث الجوية، بينما يقوم محققون بالتحقيق في سبب وقوع الحادث الذي أودى بحياة كل من كانوا على متن الطائرة.

وأبلغ العميد مارسيلو مورينو الصحفيين، اليوم الأحد، إنه سيتم نشر تقرير أولي خلال 30 يوماً، وفقاً لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.

وقالت شركة الطيران "فويباس" التي تشغل أسطولاً صغيراً من الطائرات التي تصنعها شركة إيه تي آر، إن الطائرة التي كانت متجهة أمس الأول الجمعة من ولاية بارانا إلى مطار جوارولوس الدولي في ساو باولو تحطمت في منطقة سكنية، ما أسفر عن مقتل 58 راكباً وأربعة من أفراد الطاقم.

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