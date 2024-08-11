رواندا.. بول كاغامي يؤدي اليمين رئيساً لولاية جديدة

المصدر: رويترز

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أدى الرئيس الرواندي بول كاغامي اليمين، اليوم الأحد، لفترة تستمر خمس سنوات بعد أن حقق فوزاً ساحقاً في انتخابات الشهر الماضي، ممدداً حكمه المستمر منذ نحو 25 عاماً.

وفاز كاغامي (66 عاماً) في الانتخابات التي أجريت في يوليو الماضي بحصوله على 99.18 بالمئة من الأصوات، بعدما منعت اللجنة الانتخابية ثمانية مرشحين آخرين، منهم أشد منتقديه.

وحظي كاغامي بإشادة من الزعماء الغربيين والإقليميين بسبب دوره في إنهاء الإبادة الجماعية التي شهدتها رواندا في 1994 وتحويل بلاده إلى وجهة جذابة للاستثمار والمساعدات.

وأقيمت مراسم أداء اليمين اليوم الأحد في ملعب أماهورو الوطني في كيغالي بحضور آلاف الأشخاص ومشاركة اثنين وعشرين من رؤساء الدول الأفريقية.

وجرى تعديل الدستور الرواندي في عام 2015، ما سمح لكاغامي بتمديد فترة حكمه.

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