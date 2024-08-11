وضع أحد مصابي انهيار فندق في ألمانيا بغيبوبة اصطناعية

المصدر: د ب أ

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أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم، أنه تم وضع رجل هولندي أصيب بجروح بالغة في انهيار فندق غربي ألمانيا أسفر عن مقتل شخصين، في حالة تخدير فترة أطول من المعتاد للحفاظ على حياته، وهو ما يُعرف بـ«الغيبوبة الاصطناعية».

وقال متحدث باسم الشرطة إن «حالته ليست جيدة»، مضيفاً أنه يتم علاج الرجل في العناية المركزة في مدينة ترير.

وكان الرجل من بين سبعة أشخاص وجدوا أنفسهم محاصرين تحت الأنقاض بعد انهيار طابق واحد من فندق متعدد الطوابق كان بداخله 14 شخصاً مساء الثلاثاء الماضي، في بلدة كروف الألمانية، على بعد نحو 100 كيلومتر غرب فرانكفورت.

ولقي في الحادث شخصان حتفهما، وهما امرأة تبلغ من العمر 64 عاماً، ومالك الفندق البالغ من العمر 59 عاماً.

وتمكَّن خمسة أشخاص من الفرار من الموقع على الفور، فيما تم إنقاذ سبعة أشخاص، منهم زوجة الرجل الهولندي وابنهما البالغ من العمر عامان، بعد أن قضوا عدة ساعات محاصرين تحت الأنقاض.

وقال المتحدث باسم الشرطة إن جهود إزالة الأنقاض استمرت اليوم، مشيراً إلى أنه يتم إزالة الحطام والركام من الموقع. ولم يذكر المتحدث المدة التي سيستغرقها هدم المبنى.

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