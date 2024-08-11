الرئيس الإيراني يرشح عباس عراقجي لمنصب وزير الخارجية

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

نقلت شبكة أخبار الطلبة الإيرانية عن رئيس البرلمان الإيراني قوله اليوم الأحد إن الرئيس مسعود بزشكيان رشح عباس عراقجي لتولي منصب وزير الخارجية.

وقال رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف "اعتبارا من صباح الغد، ستبدأ اللجان البرلمانية مراجعة خطط الوزراء المقترحين حتى نهاية الأسبوع المقبل". ويتعين موافقة البرلمان على حكومة بزشكيان المرشحة.

وعراقجي دبلوماسي برجماتي محنك وكان يشغل منصب كبير المفاوضين في المحادثات النووية بين طهران والقوى العالمية من عام 2013 إلى عام 2021.

كما سبق وأن شغل منصب سفير إيران لدى اليابان وفنلندا، ومنصب نائب وزير الخارجية لشؤون آسيا والمحيط الهادي لمدة عامين قبل أن يصبح المتحدث باسم الوزارة في عام 2013 لفترة قصيرة.

وفي عهد وزير الخارجية محمد جواد ظريف، كان عراقجي ثاني أكثر المسؤولين نفوذا في وزارة الخارجية وشغل مناصب مثل نائب الوزير للشؤون القانونية والدولية ونائب الوزير للشؤون السياسية.

وعراقجي حاصل على درجة الدكتوراه في الفكر السياسي من جامعة كنت.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز