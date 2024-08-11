إصابة 5 أشخاص خلال إطلاق نار في بنغلاديش

المصدر: د ب أ

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أصيب خمسة أشخاص على الأقل، من بينهم ثلاثة أصيبوا بالرصاص، عندما أطلقت مجموعة النار خلال احتجاج أمام المقر الرئيس للبنك الإسلامي في العاصمة دكا اليوم.

ووقع الحادث في بلدة ديلكوشا الواقعة في منطقة موتيجيهيل في دكا، حسب صحيفة «دكا تريبيون»، اليوم.

وذكر شهود عيان أن الموظفين كانوا يحتجون ضد لصوص البنوك، عندما وقع الهجوم وأطلق المجرمون النار على الحشد وفروا من الموقع.

جدير بالذكر أن الاضطرابات داخل القطاع الخاص بالبنك الإسلامي قد بدأت في السادس من أغسطس، وهو اليوم الأول الذي أعيد فيه فتح البنك، في أعقاب تغيير الحكومة.

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