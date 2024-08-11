أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 590 ألفاً و920 جندياً منذ بداية الحرب

المصدر: د ب أ

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أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجنود الروس منذ بداية الحرب في فبراير 2022، إلى نحو 590 ألفا و920 جنديا، بينهم 1220 لقوا حتفهم، أو أصيبوا بجروح خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفقا لبيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم) اليوم الأحد.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية 8447 دبابة، منها 6 دبابات أمس السبت، و16363 مركبة قتالية مدرعة و16663 نظام مدفعية و1143 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و918 من أنظمة الدفاع الجوي، و2425 صواريخ كروز.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 366 طائرة حربية، و328 مروحية، و13399 طائرة مسيرة، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و22524 من المركبات وخزانات الوقود، و2800 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.

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