اليابان تترقب وصول الإعصار «ماريا» الاثنين.. وتحذير من فيضانات

المصدر: د ب أ

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أن من المتوقع أن يصل الإعصار ماريا إلى اليابسة شمالي البلاد بعد غد الاثنين، وينتظر أن يجلب معه أمطاراً تعادل أكثر من المتوسط الشهري خلال شهر أغسطس، في المنطقة.

ولفتت الهيئة، اليوم، إلى احتمال حدوث انهيارات أرضية وفيضان الأنهار على جوانبها، إضافة إلى فيضانات في المناطق المنخفضة، ورياح عاتية، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء كيودو اليابانية.

وجرى رصد الإعصار ماريا شرقي أرخبيل اليابان في المحيط الهادئ اليوم، ويتحرك شمالاً تصاحبه رياح تصل سرعتها إلى أكثر من 90 كيلومتراً في الساعة.

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