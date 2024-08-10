بعد زلات بايدن المتوالية.. رصد أول زلة لسان لترامب

المصدر: رويترز

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رُصدت أول زلة لسان للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، خلال حديثه في مؤتمر صحفي أول من أمس، وذلك بعدما أحصيت العديد من تلك الزلات على الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن.

وبدا أن المرشح الجمهوري ترامب قد خلط بين رئيس بلدية سان فرانسيسكو السابق ويلي براون وبين حاكم ولاية كاليفورنيا السابق جيري براون، وهو يسرد قصة مشوقة عن مواجهة مع الموت في تحطم طائرة هليكوبتر.

وفي أثناء حديثه من منزله بولاية فلوريدا عن عدد من الموضوعات، قصَّ ترامب حكاية عن طائرة هليكوبتر أوشكت على السقوط، وكان على متنها هو وويلي براون.

وقال ترامب: «اعتقدنا أن هذه ربما تكون النهاية. كنا معاً في طائرة هليكوبتر ذاهبة إلى موقع محدد وهبطنا هبوطاً اضطرارياً. ولم يكن هذا هبوطاً لطيفاً، وكان ويلي خائفاً قليلاً». وذكر ترامب أيضاً أن ويلي براون أخبره «بأمور فظيعة» عن هاريس.

لكن براون، الذي لطالما كان من الشخصيات الديمقراطية المؤثرة في صنع القرارات السياسية، قال، لصحيفة سان فرانسيسكو كرونيكل، بعد مؤتمر ترامب الصحفي، إنه لم يركب قط طائرة هليكوبتر مع الرئيس السابق، نافياً أيضاً أن يكون قد قال لترامب أي شيء مهين عن هاريس.

وأفادت شبكة (إن.بي.سي نيوز) بأن ترامب، خلال رئاسته قام بجولة في مواقع تعرضت لحرائق في ولاية كاليفورنيا في 2018 على متن طائرة هليكوبتر مع جيري براون حاكم الولاية حينئذٍ.

ولم ترد حملة ترامب أو حملة هاريس بعد على طلبات للتعليق أمس على ما يبدو أنه خلط بين ويلي براون وجيري براون.

وقال ممثل عن الحاكم السابق جيري براون لصحيفة (نيويورك تايمز) إنه لم يحدث أي هبوط اضطراري، مؤكداً أن الحديث لم يتطرق إلى هاريس خلال الرحلة الجوية.

يُذكر أن بايدن، البالغ من العمر 81 عاماً، كان قد وقع في عدد قياسي من زلات اللسان التي باتت مثار سخرية في وسائل الإعلام، كان آخرها أثناء مقابلته بمحطة «وورد» الإذاعية في فيلادلفيا ضمن حملته الإعلامية، حينما وصف نفسه بـ«أول امرأة سوداء تخدم مع رئيس أسود»، فيما يبدو أنه كان يريد الإشارة إلى فترة عمله نائباً للرئيس باراك أوباما.

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