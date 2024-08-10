جنود أوكرانيون يسيطرون على منشأة لقياس تدفق الغاز في كورسك

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أظهر مقطع مصور نشرته وسائل إعلام أوكرانية، أمس، جنوداً أوكرانيين يسيطرون على منشأة لقياس تدفق الغاز ببلدة سودجا الواقعة في منطقة كورسك، حيث تقول روسيا إنها تصد توغلاً عسكرياً من قوات كييف منذ أربعة أيام.

وقال الجنود، في مقطع مصور تبلغ مدته 29 ثانية والتقط في مبنى يحمل شعار شركة الغاز الروسية جازبروم، إنهم سيطروا أيضاً على بلدة سودجا.

وقال جندي في المقطع: «البلدة تحت سيطرة القوات المسلحة الأوكرانية، والبلدة هادئة».

وأضاف: «المنشأة الاستراتيجية لشركة جازبروم باتت تحت سيطرة الكتيبة 99 مشاة ميكانيكي».

ولم تتمكن رويترز من التحقق من صحة المقطع المصور حتى الآن، كما لم تعلق هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز