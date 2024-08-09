أمريكا تقدم 3.5 مليارات دولار لإسرائيل لإنفاقها على الأسلحة الأمريكية

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

ذكرت شبكة (سي.إن.إن) نقلا عن مصادر مطلعة اليوم الجمعة أن أمريكا من المزمع أن تقدم لإسرائيل 3.5 مليارات دولار لتنفقها على أسلحة وعتاد عسكري أمريكي، لتفرج بذلك عن الأموال بعد أشهر من تخصيص الكونجرس لها.

وذكرت (سي.إن.إن) أن وزارة الخارجية أخطرت مشرعين مساء أمس الخميس بأن الحكومة تعتزم الإفراج عن تمويل عسكري أجنبي لإسرائيل بمليارات الدولارات، مضيفة أن الأموال تأتي ضمن مشروع قانون تمويل إضافي بقيمة 14.1 مليار دولار لإسرائيل أُقر في أبريل.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز