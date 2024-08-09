كييف: نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا مستمر بصورة طبيعية

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

ذكرت شركة نقل الغاز الأوكرانية اليوم الجمعة أن إمدادات الغاز الروسية إلى أوروبا عبر أوكرانيا مستمرة على نحو طبيعي، وذلك في اليوم الرابع من اشتباكات وردت أنباء عن وقوعها في منطقة كورسك الروسية حيث يوجد مركز سودجا للغاز.

وقالت الشركة "لم يتغير شيء. النقل مستمر".

وأضافت في وقت لاحق اليوم الجمعة أن شركة جازبروم الروسية تعتزم ضخ نحو 42 مليون متر مكعب من الغاز عبر أوكرانيا غدا السبت.

ومن المتوقع أن تنقل شركة الغاز الروسية العملاقة 38.5 مليون متر مكعب من الغاز اليوم الجمعة.



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