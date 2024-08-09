أوكرانيا تقصف مهبط طائرات في روسيا وتستمر في التوغل

المصدر: د ب أ

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أعلنت أوكرانيا أنها نفَّذت هجوماً بطائرات مسيرة على مهبط طائرات عسكرياً في منطقة ليبيتسك غربي روسيا، لتوسع بذلك نطاق هجماتها على الأراضي الروسية لليوم الرابع على التوالي.

وقالت هيئة الأركان الأوكرانية في كييف، اليوم، عبر تطبيق «تلغرام»، إن القصف طال منشأة بالمطار يتم فيها تخزين القنابل الانزلاقية التي تستخدمها روسيا لاستهداف القوات والمدن الأوكرانية، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

وقال حاكم ليبيتسك، إيجور أرتامونوف، على قناته عبر تطبيق «تلغرام»، إن تسعة أشخاص أصيبوا، وتم وقف وسائل النقل العام في المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو 500 ألف نسمة، وتقع بين موسكو والحدود الروسية مع أوكرانيا.

وأفادت وزارة الدفاع في موسكو بأن دفاع الجو الروسية اعترضت 75 طائرة مسيرة بعد منتصف الليل بما في ذلك 19 فوق منطقة ليبيتسك.

واستمر القتال يوماً رابعاً في منطقة كورسك الروسية المجاورة عقب التوغل المفاجئ من جانب ما يصل إلى ألف جندي أوكرانيا مدعومين بالدبابات وغيرها من المركبات العسكرية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، إنها استخدمت الضربات الجوية والقصف لوقف القوات الأوكرانية من التقدم أكثر في أراضيها. وأعلنت السلطات الروسية اليوم، حالة الطوارئ في ليبيتسك.

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