زلزال بقوة 4 درجات يضرب جنوبي إيران

المصدر: د ب أ

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ضرب زلزال بقوة 4 درجات على مقياس ريختر مدينة "بنك" في جنوب محافظة "بوشهر" جنوبي إيران صباح اليوم.

وأفاد مركز رصد الزلزال الوطني بأن الزلزال وقع في الساعة السادسة من صباح اليوم، وعند التقاء خطي العرض الشمالي ،27.949 والطول الشرقي 51.959، وفي عمق 20 كيلومتراً عن سطح الارض، وفقاً لوكالة أنباء «إرنا» الإيرانية.

ولم ترد حتى الآن، أي تقارير حول الأضرار الناجمة عن الزلزال.

وتتعرض إيران لزلازل بصورة متكررة نتيجة وقوعها في منطقة تصادم بين الصفائح الواقعة مباشرة تحت قشرة الكرة الأرضية، كان أكثرها دموية زلزال بقوة 7.7 درجات وقع شمال غربي البلاد في عام 1990، خلَّف 37 ألف قتيل و100 ألف مصاب.

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