ترامب وهاريس يوافقان على خوض مناظرة تلفزيونية يوم 10 سبتمبر

المصدر: د ب أ

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أعلن المرشحان للانتخابات الرئاسية الأمريكية، كامالا هاريس ودونالد ترامب، موافقتهما على المشاركة في مناظرة تلفزيونية يوم 10 سبتمبر المقبل، حسبما أفادت شبكة إيه بي سي الإخبارية.

في البداية، كان من المقرر أن يشارك المرشح الجمهوري ترامب والرئيس الديمقراطي جو بايدن في المناظرة، إلا أن انسحاب بايدن من السباق الانتخابي لصالح هاريس أدى إلى تغيير خطة المناظرات.

بعد انسحاب بايدن، اقترح ترامب موعدًا جديدًا للمناظرة مع شبكة تلفزيونية مختلفة. خلال مؤتمر صحفي في منتجعه مار إيه لاجو في فلوريدا، صرح ترامب بأنه يرغب في مواجهة هاريس في ثلاث مناظرات قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل. وأضاف أن فريقه قد اتفق على مواعيد مع محطتين تلفزيونيتين أخريين لمناظرتين إضافيتين في 4 و25 سبتمبر.

من جهتها، أعربت هاريس عن سعادتها بقبول ترامب لمناظرة يوم 10 سبتمبر خلال مؤتمر صحفي أثناء توقف حملتها في ميشيجان. وأكدت نائبة الرئيس الأمريكي أنها مستعدة لمناقشة إمكانية إجراء مناظرات إضافية بعد 10 سبتمبر.

كما أعلن ترامب أنه تم التخطيط لمناظرة بين المرشحين لمنصب نائب الرئيس، جيه دي فانس وتيم والز، دون تحديد موعد لهذه المناظرة.

من المقرر أن تُجرى الانتخابات الأمريكية في 5 نوفمبر المقبل.

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