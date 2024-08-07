قتيلان و3 محاصرين بانهيار فندق جزئياً في ألمانيا

المصدر: رويترز

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أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم، أن فندقاً بوادي موزيل انهار جزئياً خلال الليل، ما أسفر عن مقتل شخصين، فيما يعمل عمال الإنقاذ على قدم وساق لإخراج ثلاثة نزلاء لا يزالون محاصرين تحت الأنقاض.

وذكر رئيس عمليات الإنقاذ، يورج تويش، أنه تم انتشال جثة امرأة، مشيراً إلى أن رجال الطوارئ لم يتمكنوا بعد من الوصول إلى الجثة الثانية.

وأضاف أنه جرى إنقاذ أربعة أشخاص، لا يعاني أي منهم إصابات خطيرة، في عملية معقدة؛ لأن المبنى المكوَّن من طابقين غير مستقر، بعد انهيار طابقه الثاني في وقت متأخر الليلة الماضية.

وعبَّر مايكل إبلينغ، وزير الداخلية في ولاية راينلاند-بلاتينات، عن أمله في إنقاذ الثلاثة الباقين، إذ يعمل رجال الإنقاذ بحذر شديد بسبب خطر انهيار المبنى.

ولم يتضح بعد سبب الحادث. وقال المدعي العام في الولاية، بيتر فريتسن، إن التحقيقات ستبدأ بمجرد الانتهاء من عملية الإنقاذ. وقال مراسل من رويترز إن اسم الفندق «زوم ريتر جوتس».

ويعتقد المحققون أن 14 شخصاً كانوا في المبنى عندما حدث الانهيار، وتمكن خمسة منهم من الفرار دون إصابات.

وقالت الشرطة إنه جرى إجلاء 31 من المنازل المجاورة حفاظاً على سلامتهم.

وتجذب منطقة موزيل السياح بفضل مدنها الخلابة وكروم العنب الواقعة على ضفاف أنهار شديدة الانحدار.

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