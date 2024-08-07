سجن بولندي اعتدى بالضرب على رئيسة وزراء الدنمارك

المصدر: رويترز

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كشفت هيئة الإذاعة والتلفزيون الدنماركية، اليوم، أن المحكمة أدانت رجلاً بولندياً بتهمة الاعتداء على رئيسة الوزراء مته فريدريكسن في يونيو.

وتسببت الواقعة، التي حدثت قبل يومين من انتخابات البرلمان الأوروبي، في إصابة فريدريكسن بجرح طفيف في الرقبة، ودفعتها إلى إلغاء عدد من الارتباطات، فيما حذرت من تزايد أعمال العدوان والاعتداءات في الأماكن العامة.

وحُكم على الرجل، البالغ من العمر 39 عاماً، بالسجن أربعة أشهر، وطرده من الدنمارك ست سنوات.

واتُهم الرجل بلكم فريدريكسن عندما رآها بطريق المصادفة في ميدان عام في العاصمة كوبنهاغن.

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