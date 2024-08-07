زلزال بقوة 4.6 درجات يضرب جنوبي تركيا

المصدر: د ب أ

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ضرب زلزال بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر منطقة كوزان التابعة لولاية أضنة جنوبي تركيا، اليوم، وفقاً لما أوردته وكالة أنباء الأناضول التركية.

وبحسب بيان نشرته إدارة الكوارث والطوارئ التركية «آفاد» عبر موقعها الإلكتروني، فقد وقع الزلزال عند الساعة 0532 بالتوقيت المحلي (+3 بتوقيت غرينتش).

وأضاف البيان أن مركز الزلزال في منطقة كوزان، مشيراً إلى أنه وقع على عمق 7.6 كيلومترات.

وفي حديث مع الأناضول، أفاد قائم مقام منطقة كوزان، بهاء الدين ألب أرسلان كويلو، بأنهم لم يتلقوا أي أنباء سلبية إثر الزلزال، راجياً السلامة لكل المواطنين.

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