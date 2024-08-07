أمريكا والفلبين وكندا وأستراليا تبدأ أول مناورات عسكرية مشتركة في بحر الصين الجنوبي

المصدر: رويترز

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قالت جيوش الفلبين وكندا والولايات المتحدة وأستراليا إنها بدأت أول مناورات عسكرية مشتركة لها اليوم الأربعاء في بحر الصين الجنوبي لتعزيز التعاون المشترك بين قواتها.

وتستمر المناورات يومين وتشمل وحدات من القوات البحرية والجوية وتعد الأولى من نوعها بين الدول الأربع. وتأتي بعد أول مناورة مشتركة بين الفلبين واليابان في بحر الصين الجنوبي الأسبوع الماضي.

وأجرت الولايات المتحدة، حليفة الفلبين، تدريبات مماثلة مع دول أخرى في الممر المائي المتنازع عليه، بعد أن نظمت تدريبات مع مانيلا واليابان في يونيو .

وقالت الدول الأربع في بيان إنها تؤيد حق حرية الملاحة والتحليق فوق بحر الصين الجنوبي، مضيفة أن وحدات البحرية والقوات الجوية ستعمل معا في المنطقة الاقتصادية الخالصة لمانيلا والتي تمتد لمسافة 200 ميل بحري لتحسين التعاون والعمليات بينها.

وجاء في البيان "نقف معا لمواجهة التحديات البحرية المشتركة ونؤكد على التزامنا المشترك بدعم القانون الدولي والنظام القائم على القواعد".

وتزعم الصين سيادتها على معظم بحر الصين الجنوبي، وهو ممر لتجارة بحرية بقيمة ثلاثة تريليونات دولار سنويا، وتطالب أيضا بروناي وماليزيا والفلبين وتايوان وفيتنام بالسيادة على المنطقة.

وفي عام 2016، قالت محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي إن ادعاءات الصين ليس لها أساس قانوني، وهو القرار الذي رفضته بكين.

ولم تستجب سفارة الصين في مانيلا بعد لطلب التعليق على التدريبات المشتركة بين الدول الأربع.

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