كوريا الجنوبية تحث رعاياها على مغادرة لبنان وإسرائيل

المصدر: رويترز

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حثت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية رعاياها في لبنان وإسرائيل اليوم الثلاثاء "بشدة" على مغادرة البلدين في أسرع وقت ممكن بسبب تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وقال المتحدث باسم الوزارة لي جاي وونغ إن تحذير السفر صدر بعد مقتل كل من فؤاد شكر القائد العسكري الكبير في حزب الله، وإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس).

وقال لي في إفادة للصحفيين "تأمل حكومة كوريا الجنوبية... ألا تتوقف الجهود الدبلوماسية لتهدئة التوترات مثل المفاوضات الرامية إلى وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن".

وكشفت الوزارة إنها ستفرض حظرا على سفر مواطني البلاد إلى المناطق الحدودية الخاصة بإسرائيل ولبنان اعتبارا من غد الأربعاء وسط تصاعد للتوتر في الشرق الأوسط.

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