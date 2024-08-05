الجيش الأمريكي يكمل انسحابه من قاعدة رئيسية للطائرات المسيرة في النيجر

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكمل الجيش الأمريكي اليوم الإثنين، انسحابه من القاعدة الجوية 201 في النيجر، بعد أن أمر المجلس العسكري الحاكم في النيجر ما يقرب من 1000 من أفراد الجيش الأمريكي بالمغادرة في أعقاب انقلاب العام الماضي، حسب مسؤولين.

وقدمت القاعدة الجوية 201، وهي قاعدة للطائرات المسيرة بالقرب من أجاديز في وسط النيجر تم بناؤها بكلفة 100 مليون دولار، معلومات استخباراتية حاسمة عن الجماعات الإسلامية المسلحة قبل الانقلاب.

وذكر بيان مشترك من وزارة الدفاع في النيجر والجيش الأمريكي، أنه جرى سحب الأفراد والمعدات من القاعدة، وأن التنسيق سيستمر على مدى الأسابيع المقبلة للتأكد من اكتمال الانسحاب، وأضاف: "لقد ضمن التعاون والاتصال الفعال بين الولايات المتحدة والقوات المسلحة بالنيجر الانتهاء من هذا التسليم قبل الموعد المحدد".

وأمهل المجلس العسكري في النيجر الولايات المتحدة حتى 15 سبتمبر المقبل، لسحب القوات من البلاد. وانسحبت القوات الأمريكية من القاعدة الجوية 101 الشهر الماضي.

وجاء قرار النيجر بمطالبة القوات الأمريكية بالانسحاب بعد اجتماع عقد في نيامي في منتصف مارس، حيث أبدى مسؤولون أمريكيون كبار مخاوفهم بشأن قضايا منها احتمال وصول قوات روسية وتقارير عن سعي إيران للحصول على مواد خام من البلاد، بما في ذلك اليورانيوم.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز