تركيا تعتزم الانضمام لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل

المصدر: رويترز

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قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الاثنين، إن تركيا ستقدم رسمياً طلباً للانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا على إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي يوم الأربعاء.

كانت تركيا قد أعلنت في مايو أنها قررت الانضمام إلى القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا في الوقت الذي كثفت فيه الإجراءات المناهضة لإسرائيل بسبب هجومها على غزة، وأنها ستقدم طلباً بعد التحضيرات القانونية اللازمة.

وكان فيدان يتحدث في مؤتمر صحفي في القاهرة.

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