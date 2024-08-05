قائد جيش بنغلاديش يعلن عن تشكيل حكومة مؤقتة

المصدر: د ب أ

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أعلن الجنرال واكر الزمان، قائد الجيش في بنغلاديش اليوم الإثنين أن الشيخة حسينة رئيسة الوزراء استقالت وأنه سيتم تشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد، حسبما نقلت صحيفة " ديلي ستار" عنه.

ومن جانبها ، نقلت صحيفة"ديلي أوبزيرفر" البنغالية عن الجنرال واكر الزمان قوله : إن الحكومة المؤقتة سوف تضم كافة الأحزاب، وسيتم تشكيلها على نحو سريع.

وأضاف:" بعد عقد مناقشات مثمرة مع كل الأحزاب السياسية، قررنا تشكيل حكومة مؤقتة، وسوف نتحدث مع الرئيس محمد شهاب الدين للتوصل إلى حل لهذا الوضع".

ودعا واكر الزمان إلى وضع نهاية للعنف، مؤكدا أن الحكومة الجديدة سوف تضمن تحقيق العدالة لكل من لقوا حتفهم خلال احتجاجات حركة الطلبة المناهضة للتمييز.

وكان المتظاهرون قد اقتحموا اليوم مقر إقامة رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة واجد.

وغادرت الشيخة حسينة المقر الرسمي لاقامتها اليوم على متن مروحية عسكرية، وبصحبتها شقيقتها الصغرى الشيخة ريهانا، حسبما ذكرت صحيفة دكا تريبيون.

وقالت مصادر إنهما توجها إلى ولاية بنغال الغربية بالهند.

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