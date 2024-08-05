تركيا تدعو رعاياها إلى مغادرة لبنان

المصدر: رويترز

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دعت وزارة الخارجية التركية الأحد رعاياها في لبنان إلى مغادرة البلاد إذا لم تكن هناك ضرورة لبقائهم، وذلك في ظل احتمال تدهور الوضع الأمني هناك بسرعة.

ويتصاعد التوتر منذ اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) في طهران يوم الأربعاء غداة غارة شنتها إسرائيل على بيروت وأسفرت عن مقتل فؤاد شكر القيادي العسكري الكبير في جماعة حزب الله اللبنانية.

وقالت الوزارة التركية في بيان إن على الأتراك الموجودين في لبنان توخي الحذر وعدم التواجد في محافظات النبطية والجنوب والبقاع وبعلبك الهرمل إلا للضرورة.

وأضافت أنه "يتعين على من لا توجد ضرورة لبقائهم في لبنان أن يغادروا بينما لا يزال يتم تسيير رحلات جوية تجارية"، وأشارت إلى أنه يجب على الأتراك تجنب السفر إلى لبنان ما لم يكن ذلك ضروريا.

وفي وقت سابق من أمس الأحد، حثت فرنسا وإيطاليا مواطنيهما في لبنان على المغادرة على خلفية احتمالات التصعيد العسكري في الشرق الأوسط.

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