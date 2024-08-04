بريطانيا تسحب عائلات العاملين بسفارتها في بيروت

المصدر: رويترز

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سحبت بريطانيا، الأحد، عائلات موظفي سفارتها في بيروت بسبب الوضع الأمني ​​المضطرب في لبنان، وجددت دعوتها لمواطنيها هناك بمغادرة البلاد في ظل خطر التصعيد في الشرق الأوسط.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية: "نحن قلقون للغاية إزاء الوضع الأمني ​​المضطرب للغاية في لبنان"، مضيفاً أنه تم نشر مسؤولين قنصليين وعسكريين إضافيين في المنطقة.

وأضاف: "لقد سحبنا مؤقتاً أيضاً عائلات المسؤولين العاملين في السفارة البريطانية في بيروت.. يجب على جميع الرعايا البريطانيين مغادرة لبنان الآن، بينما لا تزال المسارات (الرحلات) التجارية متاحة".

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