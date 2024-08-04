جيمي كارتر يعتزم التصويت لهاريس

المصدر: د ب أ

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يعتزم الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر، أكبر الرؤوساء الأميركيين السابقين سناً على قيد الحياة، الإدلاء بصوته في انتخابات نوفمبر لصالح نائبة الرئيس كامالا هاريس، حسبما ذكرت أسرته.

ويتلقى كارتر ، الذي يفصله أقل من شهرين عن عيد ميلاده المئة في أول أكتوبر، رعاية المسنين في نهاية العمر منذ فبراير 2023 في منزله في بلدة بلينز الصغيرة في جورجيا.

ومن المقرر أن تواجه هاريس، وهي ديمقراطية مثل كارتر، ترامب في 5 نوفمبر المقبل.

كان الرئيس الأسبق "أكثر يقظة واهتماماً بالسياسة" في الأيام الأخيرة، حسبما قال حفيده جيسون كارتر لصحيفة "أتلانتا جورنال - كونستيتيوشن" في عطلة نهاية الأسبوع.

وقال الرئيس الأسبق لابنه تشيب، كما روى جيسون للصحيفة: "أنا أحاول فقط أن أصوت لكامالا هاريس".

وخدم كارتر لفترة واحدة في منصبه من 1977 إلى 1981 ثم أصبح معروفاً بجهوده الإنسانية ومبادراته في مجال حقوق الإنسان .

توفيت زوجة كارتر ، روزالين في نوفمبر الماضي عن عمر يناهز 96 عاماً، بعد فترة زواج دامت 77 عاماً.

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