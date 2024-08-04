الجيش الروسي يعلن السيطرة على قرية في دونيتسك

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الجيش سيطرت على قرية نوفوسيليفكا بيرشا في منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا اليوم.

وهذا هو أحدث مكاسب القوات الروسية في منطقة تعدها موسكو تابعة لها.

كانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، أمس، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 75 مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن بيان لوزارة الدفاع: «خلال الليلة الماضية، عندما حاول نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات دون طيار على أهداف في الأراضي الروسية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي العاملة، ودمرت 36 طائرة بدون طيار فوق مقاطعة روستوف، وثمانية فوق مقاطعة كورسك».

وأضاف البيان: «تم إسقاط 9 مسيرات فوق بيلجورود، و17 فوق أورلوفسكايا، واثنتين فوق مقاطعة ريازان، ومسيرة واحدة فوق مقاطعة فارونيج، ومسيرة فوق بحر آزوف، ومسيرة فوق إقليم كراسنودار».

وقال حاكم مقاطعة روستوف الروسية، فاسيلي جولوبيف، في ساعة مبكرة أمس، إن أراضي المقاطعة تعرضت الليلة الماضية لهجوم بـ55 طائرة مسيرة أوكرانية.

وأضاف الحاكم، في منشور في قناته على تطبيق «تلغرام»: «الليلة الماضية، تعرضت أراضي مقاطعة روستوف لهجوم بـ55 طائرة مسيرة أوكرانية. ونتيجة للهجوم، لم تقع إصابات».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز