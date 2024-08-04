مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين بهجوم طعن في إسرائيل

المصدر: رويترز

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أعلنت السلطات الإسرائيلية أن فلسطينياً قتل شخصين وأصاب آخرين في هجوم بالطعن وسط إسرائيل اليوم، قبل أن تطلق الشرطة عليه النار.

ووقع الهجوم خلال فترة الذروة الصباحية في مدينة حولون بالقرب من تل أبيب. وقالت هيئة الإسعاف الإسرائيلية إن منفّذ الهجوم طعن أشخاصاً بالقرب من محطة للتزود بالوقود وحديقة.

وقال مسؤولون بالقطاع الطبي إن شخصين من كبار السن، امرأة ورجل، قُتلا، وأُصيب اثنان آخران، ونقلا إلى المستشفى.

وقال المتحدث باسم الشرطة إيلي ليفي للقناة 12 الإسرائيلية: «حيد أحد ضباطنا الإرهابي سريعاً في مكان الحادث، ومنعه من تنفيذ هجوم أسوأ».

وقالت الشرطة، في بيان: «توجد قوات كبيرة من الشرطة في مكان الواقعة، وتجري عمليات بحث واسعة النطاق باستخدام طائرة هليكوبتر وقدرات إضافية».

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