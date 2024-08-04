أوكرانيا تُغرق غواصة تابعة لروسيا وتُلحق أضراراً بدفاعها الجوي

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم، أنه أغرق غواصة تابعة لأسطول البحر الأسود الروسي، في هجوم على ميناء سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها روسيا.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن الهجوم ألحق أضراراً بنظام للدفاع الجوي الروسي (إس 400)، مضيفةً أن «الغواصة غرقت على الفور». ولم يصدر تعليق فوري من موسكو.

وتم تدشين الغواصة «روستوف أون دون» التي تعمل بالديزل في عام 2014 ويمكنها إطلاق صواريخ كروز للهجوم البري.

وألحقت أوكرانيا أضراراً بأسطول البحر الأسود الروسي بشدة مع هجمات متكررة على موانئ القرم في الأشهر الأخيرة، ما أجبر السفن المتبقية على الانسحاب إلى موانئ أخرى أبعد في البحر الأسود.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز