تُقلّ 12 شخصاً.. مروحية عسكرية أمريكية تهبط اضطرارياً قرب طوكيو

المصدر: د ب أ

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أعلنت الشرطة اليابانية أن مروحية عسكرية، يُعتقد أنها تابعة للقوات الأمريكية في اليابان، قامت بهبوط اضطراري في حقل أرز قرب طوكيو اليوم، مضيفةً أنه لم ترد أي تقارير عن إصابات.

وتلقَّت الشرطة اتصال طوارئ صباح اليوم، جاء فيه أن مروحية مكتوب عليها كلمة «بحرية» هبطت في الحقل في إبينا بمقاطعة كاناجاوا التي لا تبعد كثيراً عن قاعدة أمريكية في اتسوجي، بحسب وكالة كيودو اليابانية للأنباء.

ووفقاً لإدارة إطفاء محلية تعاملت مع الحادث، كانت المروحية، التي تقل 12 شخصاً، قد واجهت مشكلة في المحرك، وهي في طريقها إلى قاعدة في إيواكوني في مقاطعة ياماجوشي جنوب غربي اليابان، قادمة من قاعدة في اتسوجي.

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