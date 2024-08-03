انفجار يصيب 22 شخصاً بنورمبرغ في ألمانيا

المصدر: د ب أ

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أصيب ما لا يقل عن 22 شخصاً في انفجار وقع في منطقة الحلبة في مضمار نوربورجرينج لسباق السيارات في ألمانيا مساء أمس قبيل سباق كأس الرور الذي يستمر ست ساعات.

وقال متحدث باسم بطولة «في إل إن للتحمل» على حلبة نوربورجرينج إن بعض المصابين تم نقلهم إلى المستشفى بمروحية إنقاذ.

وقالت الشرطة إن أحد المصابين أصيب بإصابات بالغة بينما أصيب ثلاثة آخرون بإصابات خطيرة.

ووفقاً للتحقيقات الأولية، وقع الانفجار بعد الساعة السادسة مساء (1600 بتوقيت جرينتش)، أمس، خلف ممر للصيانة، ويعتقد أنه ناجم عن أسطوانة غاز مضغوطة.

وقال المنظمون إن السباق سيقام في موعده المقرر اليوم.

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