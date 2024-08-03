خلال زيارة لإسرائيل.. وزير دفاع بريطانيا يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار

المصدر: د ب أ

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زار وزير الدفاع البريطاني جون هيلي إسرائيل لتأكيد الحاجة الملحة إلى خفض التصعيد في ختام جولة قام بها وزراء بريطانيون إلى المنطقة.

والتقى هيلي مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت في تل أبيب أمس، حيث دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار، ودعا جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس وتخفيف التوتر في هذه اللحظة الحرجة.

وفي منشور على موقع «إكس»، قال غالانت إنهما ناقشا أهمية العلاقات الدفاعية بين البلدين، وأعرب عن شكره لهيلي على التزامه بالعلاقة بين المملكة المتحدة وإسرائيل، ودعمه لحق إسرائيل في الدفاع عن النفس بينما نواجه تهديدات على جبهات متعددة.

وجاء الاجتماع في أعقاب زيارات قام بها هيلي ووزير الخارجية ديفيد لامي إلى قطر ولبنان في وقت سابق من الأسبوع الجاري، حيث حث الرجلان على وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن وزيادة المساعدات لفلسطين.

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