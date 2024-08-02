اضطرابات بحركة السكك الحديدية في برلين عقب حريق في وحدة كابلات

المصدر: د ب أ

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كشفت شركة السكك الحديدية الألمانية (دويتشه بان) صباح اليوم الجمعة إن حريقا في وحدة كابلات في العاصمة برلين تسبب في اضطرابات في خدمات القطارات للمسافات الطويلة والإقليمية وخدمات الركاب.

وبحسب البيانات، وقعت الأضرار بين محطة السكك الحديدية المركزية في برلين والحي الغربي في شبانداو، ويُجرى حاليا إعادة توجيه القطارات طويلة المدى إلى محطات في جيزوندبرونن والمحطة الرئيسية.

كما يُجرى إعادة توجيه القطارات الإقليمية أو تأخيرها أو إيقافها في عدد أقل من المحطات. وتوقفت حركة القطارات بين "ويست إند" في غرب المدينة و"بوسيل شتراسه" في حي موابيت الشمالي، مع توفير خدمات بديلة منذ الساعة السابعة صباحا، بحسب بيانات "دويتشه بان".

ونتيجة للحريق تعذر تشغيل العديد من الإشارات والمفاتيح.

ووفقا لتقييم أولي أجرته شركة "دويتشه بان"، ستظل حركة السكك الحديدية مقيدة حتى بعد ظهر اليوم على الأقل.

ووفقا لتحقيقات أولية، تم استبعاد اندلاع الحريق بسبب عطل تقني، بحسب الشركة.

وتحدثت شبكة خطوط الركاب التي تديرها "دويتشه بان"، والمعروفة في ألمانيا باسم "إس-بان"، عن عمل تخريبي. ولم تعلق الشرطة بعد على سبب الحريق. وتفترض "إس-بان" أن الأمر سيستغرق يوما كاملا لإصلاح الأعطال.

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