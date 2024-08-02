بايدن يطلب من نتنياهو الموافقة على وقف إطلاق النار في غزة

المصدر: د ب أ

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طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن من رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو الموافقة على وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" مع تزايد إحباط البيت الأبيض بسبب استمرار الحرب في غزة.

وتحدث بايدن ونتنياهو ، اللذان توترت علاقتهما بسبب الصراع أمس الخميس.

وقال بايدن للصحفيين "لدينا الأساس لوقف إطلاق النار".

وأضاف "يجب عليه أن يتحرك بشأن هذا الأمر ويجب عليهم أن يتحركوا بشأن هذا الأمر"، مشيرا إلى أن اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وكبير مفاوضي الجماعة "لم يساعد" في هذا الصدد.

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