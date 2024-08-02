حملة ترامب تجمع 138.7 مليون دولار في يوليو

المصدر: رويترز

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أعلنت حملة الانتخابات الرئاسية لدونالد ترامب، أمس، أنها جمعت 138.7 مليون دولار في يوليو، ما يجعل إجمالي النقد لديها 327 مليون دولار في نهاية الشهر الذي نجا فيه الرئيس الجمهوري السابق من محاولة اغتيال.

وكان جمع التبرعات في يوليو أعلى 24 في المئة من 111.8 مليون دولار قالت الحملة إنها جمعتها في يونيو.

وكان من المتوقع أن تحفز محاولة اغتيال ترامب في 13 يوليو خلال تجمع بولاية بنسلفانيا المساهمات في الحملة.

وقالت حملة ترامب، الشهر الماضي، إنها جمعت 331 مليون دولار في الربع الثاني، متجاوزةً 264 مليون دولار جمعتها حملة المرشح الديمقراطي آنذاك والرئيس الأمريكي جو بايدن خلال الفترة نفسها.

وأوقف بايدن مساعيه لإعادة انتخابه في 21 يوليو، وأيَّد ترشح نائبته كامالا هاريس لانتخابات الخامس من نوفمبر ضد ترامب.

وجاء انسحاب بايدن من السباق وسط تساؤلات عن عمره وصحته بعد أداء متلعثم في المناظرة ضد ترامب في أواخر يونيو.

وقالت حملة هاريس الانتخابية، الأحد، إنها جمعت 200 مليون دولار، وسجلت 170 ألف متطوع جديد في الأسبوع الأول بعد أن أصبحت مرشحة الحزب الديمقراطي للرئاسة.

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