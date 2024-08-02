ترامب يخسر استئنافاً في أمر حظر نشر يتعلق بقضية جنائية

المصدر: رويترز

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رفضت محكمة استئناف في نيويورك، اليوم، طعناً من دونالد ترامب في أمر حظر النشر في قضيته الجنائية التي أدين فيها الرئيس الأمريكي السابق في مايو.

ويعني القرار الذي أصدرته محكمة الاستئناف في مانهاتن أن المرشح الجمهوري للرئاسة لا يمكنه التعليق علناً على المدعين العامين وآخرين على صلة بالقضية حتى يصدر القاضي خوان ميرشان حكمه في 18 سبتمبر، أي قبل سبعة أسابيع من الانتخابات الرئاسية في الخامس من نوفمبر.

وقال محامو ترامب إن أمر حظر النشر ينتهك حق ترامب في حرية التعبير وفقاً للتعديل الأول في الدستور الأمريكي.

وقال ستيفن تشيونج، المتحدث باسم حملة ترامب، في بيان: «أمر حظر النشر غير أمريكي بشكل صارخ».

وأظهر استطلاع للرأي أجرته «رويترز/إبسوس» ونُشر يوم الثلاثاء، أن ترامب يخوض سباقاً متقارباً مع كاملا هاريس، نائبة الرئيس جو بايدن، التي من المتوقع أن تصبح مرشحة الحزب الديمقراطي للرئاسة.

وحصلت هاريس على 43 بالمئة من تأييد الناخبين المسجلين متقدمة على ترامب الذي حصل على 42 بالمئة، وهو فارق طفيف يقع في نطاق هامش الخطأ.

وفرض القاضي أمر حظر النشر قبل أسابيع قليلة من بدء المحاكمة في 22 أبريل، قائلاً إن سجل ترامب في الإدلاء بتصريحات تنطوي على تهديد قد يقوض المحاكمة.

وأدانت هيئة المحلفين ترامب في 34 اتهاماً جنائياً تتعلق بتزوير سجلات تجارية، وكانت هذه هي أول محاكمة لرئيس أمريكي في اتهامات جنائية.

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