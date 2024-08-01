روسيا: طائرات «إف 16» لن تقدّم حلاً سحرياً لأوكرانيا.. وسنُسقطها

المصدر: رويترز

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أعلن الكرملين، اليوم، أن القوات الروسية مستعدة لإسقاط أول دفعة من طائرات إف-16 المقدمة لكييف، مؤكداً أن هذه الأسلحة لن تقدم «حلاً سحرياً» للجيش الأوكراني.

وذكر مسؤولون ليتوانيون وأمريكيون، أمس، أن كييف تسلَّمت أول طلبية من الطائرات التي طال انتظارها، مشيرين إلى أنها مزودة بمدفع عيار 20 مليمتراً وقادرة على حمل قنابل وصواريخ وقذائف.

كانت الإدارة العسكرية في العاصمة الأوكرانية كييف قد أعلنت، أمس، أن روسيا أطلقت عدة موجات من الطائرات المسيرة باتجاه كييف، في واحدة من أكبر الهجمات من نوعها خلال الحرب، ما أبقى المدينة في حالة تأهب للغارات الجوية طوال الليل تقريباً.

وقال سيرجي بوبكو، رئيس الإدارة العسكرية في كييف، إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت أكثر من 30 طائرة مسيرة بحلول الساعة 6:30 صباحاً (0330 بتوقيت غرينتش) أمس، في ما كان أيضاً الهجوم السابع لروسيا على المدينة خلال شهر يوليو.

وكتب بوبكو على «تيليغرام»: «كان واحداً من أضخم الهجمات على أوكرانيا بطائرات مسيرة هجومية خلال الحرب بكاملها».

وأضاف: «في هذه اللحظة، وفقاً للتقرير العملياتي في هذه اللحظة، لا توجد إصابات أو أضرار في كييف».

وذكرت وكالات الأنباء الروسية الرسمية، نقلاً عن مقاتلين روس في أوكرانيا، أن الهجمات استهدفت عدداً من المطارات والمستودعات العسكرية في جميع أنحاء أوكرانيا.

وقال فيتالي كليتشكو، عمدة كييف على «تيليجرام»: «إن الهجوم على المدينة جاء من عدة اتجاهات».

وأفاد شهود من «رويترز» بسماع دوي انفجارات عدة مرات خلال الليل فيما بدا أنه أنظمة دفاع جوي تعمل على صد هجوم جوي.

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