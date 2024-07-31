روسيا تشنّ إحدى أكبر هجمات الطائرات المسيّرة على أوكرانيا

المصدر: رويترز

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أعلنت الإدارة العسكرية في العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم، أن روسيا أطلقت عدة موجات من الطائرات المسيرة باتجاه كييف، في واحدة من أكبر الهجمات من نوعها خلال الحرب، ما أبقى المدينة في حالة تأهب للغارات الجوية طوال الليل تقريباً.

وقال سيرجي بوبكو، رئيس الإدارة العسكرية في كييف، إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت أكثر من 30 طائرة مسيرة بحلول الساعة 6:30 صباحاً (0330 بتوقيت غرينتش) اليوم، في ما كان أيضاً الهجوم السابع لروسيا على المدينة خلال شهر يوليو.

وكتب بوبكو على «تيليغرام»: «كان واحداً من أضخم الهجمات على أوكرانيا بطائرات مسيرة هجومية خلال الحرب بكاملها».

وأضاف: «في هذه اللحظة، وفقاً للتقرير العملياتي في هذه اللحظة، لا توجد إصابات أو أضرار في كييف».

ولم يتضح على الفور النطاق الكامل للهجوم. ولم يرد تعليق بعد من روسيا.

وذكرت وكالات الأنباء الروسية الرسمية، نقلاً عن مقاتلين روس في أوكرانيا، أن الهجمات استهدفت عدداً من المطارات والمستودعات العسكرية في جميع أنحاء أوكرانيا.

كانت كييف ومعظم وسط وشرق أوكرانيا في حالة تأهب من شن غارات جوية منذ الساعة 2000 بتوقيت غرينتش أمس.

وقال فيتالي كليتشكو، عمدة كييف على «تيليجرام»: «إن الهجوم على المدينة جاء من عدة اتجاهات».

وأفاد شهود من «رويترز» بسماع دوي انفجارات عدة مرات خلال الليل فيما بدا أنه أنظمة دفاع جوي تعمل على صد هجوم جوي.

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