إصابة إسرائيلي بجروح خطيرة جراء عملية طعن في الضفة الغربية

المصدر: د ب أ

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أفاد جهاز الإسعاف الإسرائيلي (نجمة داوود الحمراء) بأن رجلاً إسرائيلياً في الخمسينيات من عمره أصيب بجروح خطيرة في عملية طعن بالقرب من كريات أربع في الضفة الغربية صباح اليوم.

ونُقل الرجل إلى مستشفى في القدس. ولم تصب فتاتان كانتا معه في سيارة وقت الهجوم، بحسب صحيفة «هآرتس».

ووفقاً للتقارير الأولية، أطلق شخص النار على سيارة إسرائيلية بين كريات أربع وبيت عينون، ثم هاجم السائق وطعنه في يده ورأسه، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة «يديعوت أحرونوت».

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