حماس تعلن اغتيال اسماعيل هنية في طهران.. تغطية مستمرة

المصدر: وكالات

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أعلنت حركة "حماس"، اليوم الأربعاء، اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية في طهران.

وقالت الحركة في بيان إن هنية "قضى إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان".

من جانبه قال الحرس الثوري الإيراني في بيان أنه يدرس أبعاد حادثة مقتل هنية في طهران وسيعلن عن نتائج التحقيق لاحقا.

و نقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن الحرس الثوري الإيراني القول إن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وأحد حراسه الشخصيين اغتيلا في طهران.

عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق اعتبر أن "اغتيال هنية عمل جبان ولن يمر سدى".

وذكرت مصادر إيرانيّة أن اغتيال إسماعيل هنيّة في طهران تم بصاروخ موجّه نحو جسده في الساعة 2 فجرًا بتوقيت طهران.

يتبع..

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