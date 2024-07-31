بعد اغتياله.. من هو إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس

المصدر: وكالات

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أعلنت حركة "حماس"، اليوم الأربعاء، اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية في طهران بعد مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.

من هو إسماعيل هنية؟

وُلد عام 1962 في مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة.

فر والداه من منزلهما بالقرب مما يعرف الآن ببلدة عسقلان الإسرائيلية خلال الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948.

درس الأدب العربي في الجامعة الإسلامية بغزة، حيث انخرط في الحركة الإسلامية.

تخرج عام 1987، مع اندلاع الانتفاضة الجماهيرية ضد الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

اعتقلته السلطات الإسرائيلية عام 1989 لمشاركته في الاحتجاجات، وسُجن لمدة ثلاث سنوات.

بعد إطلاق سراحه عام 1992، نُفي إلى مرج الزهور على الحدود اللبنانية الفلسطينية مع عدد من قادة حماس، حيث قضى عاماً كاملاً في الإبعاد.

عاد إلى غزة في ديسمبر 1993 وعُين عميداً للجامعة الإسلامية.

في عام 1997، تم تعيينه رئيسًا لمكتب زعيم الحركة أحمد ياسين بعد إطلاق سراحه من السجن.

أصيب بجروح طفيفة في غارة جوية إسرائيلية في سبتمبر 2003.

في ديسمبر 2005، ترأس قائمة التغيير والإصلاح التي فازت بالأغلبية في الانتخابات التشريعية الفلسطينية الثانية عام 2006.

في فبراير 2006، رشحته حماس لتولي منصب رئيس وزراء فلسطين وتم تعيينه في العشرين من ذلك الشهر.

في 2007، أقاله رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس من منصب رئيس الوزراء.

انتُخب رئيساً للمكتب السياسي لحركة حماس في مايو 2017 خلفاً لخالد مشعل.

يعيش في قطر ولم يزر قطاع غزة منذ فترة طويلة.

آخر ظهور له كان الثلاثاء، حيث التقى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في العاصمة الإيرانية طهران للمرة الأولى بعد تنصيب الأخير رئيساً.

أسرته

تزوج من ابنة عمه آمال هنية عندما كانت تبلغ من العمر نحو ستة عشر عاماً.

أنجب 13 من الأبناء، ثمانية ذكور وخمس إناث.

البنات: سناء (مواليد 1986)، بثينة (مواليد 1987)، خولة (مواليد 1992)، لطيفة (مواليد 1998)، سارة (مواليد 2004).

سناء (مواليد 1986)، بثينة (مواليد 1987)، خولة (مواليد 1992)، لطيفة (مواليد 1998)، سارة (مواليد 2004). الأولاد: عبد السلام (مواليد 1981)، همام (مواليد 1983)، وسام (مواليد 1984)، معاذ (مواليد 1985)، عائد (مواليد 1994)، حازم (مواليد 1994، قُتل في غارة إسرائيلية)، أمير (مواليد 1995، قُتل في غارة إسرائيلية)، محمد (مواليد 1996، قُتل في غارة إسرائيلية).

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