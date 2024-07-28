نتنياهو يقطع زيارته لأمريكا عقب الهجوم الدموي في الجولان

المصدر: د ب أ

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قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قطع زيارته إلى الولايات المتحدة والعودة مبكراً إلى إسرائيل في أعقاب هجوم أسفر عن مقتل عشرة أشخاص على الأقل.

وقال مكتب نتنياهو إنه تمت إحاطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بالهجوم الذي وقع في قرية مجدل شمس، في مرتفعات الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن «حزب الله» أطلق نحو 40 صاروخاً عبر الحدود، أصاب أحدها قرية مجدل شمس الدرزية.

لكن «حزب الله» قال، في بيان، إنه لا علاقة له بالهجوم الذي أصاب ملعباً لكرة القدم.

وذكر منشور لمكتب نتنياهو عبر منصة «إكس»، أنه «بمجرد أن علم بالكارثة التي وقعت في مجدل شمس، وجَّه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتعجيل بعودته إلى إسرائيل بأسرع وقت ممكن».

ويقوم نتنياهو بزيارة إلى الولايات المتحدة منذ يوم الاثنين الماضي لحشد الدعم لحربه ضد حركة حماس في غزة.

والتقى هناك بمرشحي الانتخابات الرئاسية التي ستنعقد في نوفمبر، نائبة الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترامب.

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