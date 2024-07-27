ترامب يتجاهل توصية جهاز الخدمة السرية ويعقد تجمعات خارجية

المصدر: رويترز

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أعلن دونالد ترامب، مرشح الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية، اليوم، أنه سيواصل عقد تجمعات في أماكن مفتوحة خلال حملته الانتخابية، في تجاهل لتوصية من جهاز الخدمة السرية المعني بحمايته بتجنب ذلك، بعد محاولة اغتيال تعرض لها هذا الشهر.

وقال ترامب، الرئيس السابق على منصة «تروث سوشيال» للتواصل الاجتماعي التابعة له: «سأواصل عقد تجمعات في أماكن مفتوحة، ووافق جهاز الخدمة السرية على تكثيف عملياته بشكل كبير».

وأضاف: «إنهم قادرون جداً على فعل ذلك»، مؤكداً أنه «يجب ألَّا يُسمح لأي كان بأن يوقف أو يعرقل حرية التعبير والتجمع».

وأصيب ترامب، قبل أسبوعين، عندما أطلق مسلح، يبلغ من العمر 20 عاماً، النار عليه خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا.

وأكد مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي)، أمس، أن إصابة ترامب في أذنه اليمنى نتجت عن رصاصة.

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