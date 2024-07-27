استطلاع للرأي يكشف تقدم ترامب على هاريس بفارق ضئيل

المصدر: رويترز

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أظهر استطلاع رأي لصحيفة وول ستريت جورنال نُشر الجمعة إن المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب يتقدم بفارق نقطتين مئويتين على كاملا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة المحتملة عن الحزب الديمقراطي.

وكان ترامب يتقدم بفارق ست نقاط مئوية في استطلاع سابق من هذا الشهر على الرئيس جو بايدن الذي انسحب من السباق الرئاسي.

ويتقدم ترامب على هاريس بنسبة 49 في المئة مقابل 47 في المئة وفقا لاستطلاع الرأي الذي شارك فيه ألف ناخب مسجل بهامش خطأ يزيد أو ينقص 3.1 نقطة مئوية.

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