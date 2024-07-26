استطلاع: ثلثا مواطني الاتحاد الأوروبي قلقون بشأن الأمن

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أظهر استطلاع للرأي أُجري لصالح المفوضية الأوروبية ونُشرت نتائجه أخيراً أن نحو ثلثي مواطني دول الاتحاد الأوروبي يشعرون بالقلق إزاء أمن الاتحاد الأوروبي.

وقال نحو 47% من مواطني الاتحاد الأوروبي الذين شملهم الاستطلاع إنهم "قلقون بعض الشيء" بشأن أمن الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الخمس المقبلة، في حين قال 17% آخرون إنهم "قلقون للغاية".

وأفادت نتائج الاستطلاع أن 77% من المواطنين في البرتغال عبروا عن أكبر المخاوف الأمنية. وفي ألمانيا، قال 54% من الذين شملهم الاستطلاع إنهم "قلقون بعض الشيء" أو "بشدة" بشأن أمن الاتحاد الأوروبي.

وكان معهد أبحاث الرأي العام "إبسوس" قد أجرى هذا الاستطلاع التمثيلي عبر الإنترنت لاستطلاع آراء أكثر من 25 ألف مواطن في الاتحاد الأوروبي تبلغ أعمارهم 15 عاماً فما أكثر بين نهاية يونيو وبداية يوليو.

وأفاد الاستطلاع أن نحو 58% من مواطني الاتحاد الأوروبي ما زالوا يميلون إلى التفاؤل بشأن مستقبل الاتحاد الأوروبي، في حين أعرب نحو 37% عن تشاؤمهم.

ويرى نحو 50% من مواطني الاتحاد الأوروبي أن الحرب في أوكرانيا تشكّل التحدي الأكبر أمام الاتحاد الأوروبي حالياً، في حين يرى 41% من الذين شملهم الاستطلاع أن الهجرة غير النظامية تشكّل التحدي الأكبر حالياً.

وأشار 35% آخرون من المشاركين في الاستطلاع أيضاً إلى المشكلات البيئية وتغير المناخ باعتبارها تمثل التحدي الأكبر.

وفيما يتعلق بالقضايا التي ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يعطيها الأولوية، أشار المشاركون في أغلب الأحيان إلى البيئة وتغير المناخ بنسبة (33%) والهجرة غير النظامية بنسبة (33% أيضا)، تليها الأمن والدفاع بنسبة (29%) والحرب في أوكرانيا بنسبة (25%).

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز