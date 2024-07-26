بعد 13 عاماً.. إيطاليا تعتزم إعادة سفيرها إلى سوريا

المصدر: د ب أ

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أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني اليوم "الجمعة"، عزم بلاده إعادة سفيرها مرة أخرى إلى دمشق، وذلك بعد مرور أكثر من عقد من الزمان.

وبرر تاجاني، في شهادته أمام لجنة برلمانية في روما، القرار بقوله إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي " ألا يترك موسكو تحتكر الأمور" في سوريا.

وتعاملت إيطاليا مثلها مثل باقي دول التكتل الأخرى في السنوات الأخيرة، مع الأمور الدبلوماسية مع سوريا من سفارتها في لبنان. بيد أن السفارة الإيطالية في دمشق لم تغلق أبوابها بشكل رسمي.

وقال وزير الخارجية الإيطالي إنه بعد مرور 13 عاماً، يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يكيف سياسته نحو سوريا وفقا لـ :" تطورات الأوضاع".

وأوضح تاجاني أن موقفه بشأن هذه المسألة يواكب موقف نظرائه في النمسا وكرواتيا واليونان وجمهورية التشيك، وسلوفينيا وقبرص وسلوفاكيا.

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