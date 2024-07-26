هل أصيب ترامب بشيء آخر غير الرصاصة؟

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف الطبيب السابق لدونالد ترامب، روني جاكسون، حقيقة تعرُّضه للإصابة بشيء آخر غير الرصاصة أثناء محاولة الاغتيال التي استهدفته.

وأكد روني جاكسون، اليوم، أنه لا يوجد دليل على أن شيئاً آخر غير الرصاصة هو الذي تسبب في إصابة المرشح الجمهوري في أذنه خلال محاولة اغتيال.

وأصدر جاكسون، الذي كان يعمل طبيباً لترامب خلال فترته الرئاسية، بياناً جديداً بعد يوم من انتقاد ترامب لمدير مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي)، كريستوفر راي، لإخباره المشرعين الأمريكيين بأنه لم يتضح بعد ما إذا كان ترامب قد أصيب برصاصة أم بشيء آخر.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز