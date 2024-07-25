واشنطن تعلن تعقب قاذفات روسية صينية قبالة سواحل ألاسكا

المصدر: د ب أ

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أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم، أن الولايات المتحدة تعقبت، للمرة الأولى، قاذفات روسية وصينية تحلق معاً قبالة سواحل ألاسكا، لكن ذلك «لم يكن مفاجئاً لنا».

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن وزير الدفاع قوله إن القيادة الشمالية للولايات المتحدة وقيادة الدفاع الجوي الفضائي لأمريكا الشمالية تعقبتا القاذفات «عن كثب»، لكن القاذفات بقيت في المجال الجوي الدولي، على بعد نحو 200 ميل (322 كيلومتراً) قبالة سواحل ألاسكا.

وقالت قيادة الدفاع الجوي الفضائي لأمريكا الشمالية، في بيان، أمس، إن القاذفات، وهي اثنتان من روسيا واثنتان من الصين، «لم يتم اعتبارها مصدر تهديد».

ومع ذلك، أعربت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء اهتمام الصين المتزايد بمنطقة القطب الشمالي، وتعاونها الآخذ في الاتساع مع روسيا، بما في ذلك في حربها في أوكرانيا.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية، ضمن إعلانها عن استراتيجية جديدة للقطب الشمالي هذا الأسبوع، قد ذكرت أن الولايات المتحدة ستوسع استعدادها ومراقبتها على المستوى العسكري في القطب الشمالي في ضوء الاهتمام الصيني والروسي مقروناً بمخاطر جديدة ناجمة عن تغير متسارع في المناخ.

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