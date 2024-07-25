الدوما الروسي يدين موقف الكنيست بشأن دولة فلسطين

المصدر: د ب أ

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أقر مجلس الدوما الروسي، اليوم، في جلسة عامة، مشروع بيان يدين موقف الكنيست الإسرائيلي الذي يعارض إقامة دولة فلسطينية.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عن رئيس لجنة الدوما للشؤون الدولية وزعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي، ليونيد سلوتسكي، قوله للصحفيين إن «لجنة الشؤون الدولية المنبثقة من الكتل البرلمانية الروسية المختلفة أعدت مشروع بيان وقدَّمته إلى مجلس الدوما يدين موقف الكنيست الإسرائيلي الذي عارض إنشاء دولة فلسطينية».

وأشار سلوتسكي إلى أن مشروع البيان ينص على أن «البرلمان الإسرائيلي انتهك بشكل صارخ مبادئ وقواعد القانون الدولي، الذي يشكل أساس التسوية في الشرق الأوسط، ما يتعارض بشكل أساسي مع جهود المجتمع الدولي لحل الصراع».

وكان الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) قد صوَّت، في وقت سابق، بأغلبية على قرار يؤكد رفض إسرائيل إقامة دولة فلسطينية في المنطقة الواقعة غرب الأردن، معتبراً أن ذلك سيؤدي إلى «إدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وزعزعة استقرار المنطقة».

وينص القرار على أن «الكنيست يعارض بشدة إقامة دولة فلسطينية غرب الأردن»، ويعتبر أن «إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل سيشكّل خطراً وجودياً على دولة إسرائيل ومواطنيها، وسيؤدي إلى إدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وزعزعة استقرار المنطقة».

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